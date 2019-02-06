cehynmrechz

Андрей Кургинян cehynmrechz

 
43 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
MaxRusInc
Максим 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перенести Директ каманию на новый аккаунт и настроить
Хороший заказчик, согласование и коммуникация оперативная, оплата своевременная. Рекомендую.
Отличный исполнитель! Без лишних вопросов и задержек выполнил задание и даже сделал некоторые коррективы от себя, не взяв дополнительных денег. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Доработки OpenCart 1.5
Все хорошо, спасибо за работу.
Всё прошло здорово!
Ответный отзыв
Ermolin82
Олег 
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
84 отзыва(-2)
$30
10 баллов
5 лет назад
Настройка шаблона согласно дефолту OpanCart 2.3
Спасибо за работу. Четкое ТЗ. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Супер работа!
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Andrey199401
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Найти и загрузить фото категорий
Приятный заказчик.Рекомендую
Отлично выполнил работу, всегда был на связи. Быстрая и качественная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
jekislava
Вячеслав 
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Загрузить фотографии товаров на сайт OpenCart 2.3
Всё супер, рад был сотрудничать!
Всё супер!
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