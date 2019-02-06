cehynmrechz

После переноса сайта на новый домен, перестал работать модуль Simple. Требуется исправить.
- $10Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
Требуется исправить ошибки, которые указаны в Яндекс.Вебмастере: Нет используемых роботом файлов Sitemap Отсутствуют метатегиСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть модуль экспорта/импорта. Требуется загрузить номенклатуру из файла и раскидать по категориям/брендам (они указаны в отдельных колонках в эксель файле).Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Автомобильная тематика. 12 категорий - брендов авто 90 подкатегори - моделей авто. Найти картинки, загрузить. Всё должно быть в максимально едином стиле.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
3 кампании, 2200 объявлений, всё слито в три эксель файла. Нужно просто перенести, запустить, настроить.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Установить, настроить шаблон. 2. Установить модуль оплаты Яндекс.Деньги+ 3. Сгенерировать, включить ЧПУ (модуль стоит).Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
1. сократить категории (оставить 2 уровня) 2. нужно установить какой либо сео модуль для генерации ЧПУ и тайтлов (модуля у меня нет) 3. нужно установить модуль оплаты яндекс деньги ([url=http://rus-opencart.info/opencart-all/moduli-opencart/yandex-pro.html]http://rus-opencart.info/opencart-all/moduli-opencart/yandex-pro.html[/url])Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Настроить главную страницу, страницу категории и карточки товара согласно дефолтному шаблону. Требуется просто полное повторение, с подробным указанием, где менять, что менять, как менять - чтобы получилось тоже самое. Подробное ТЗ писать не вижу смысла, легче все ...Завершен5 лет назад
- $5
1. Скачать архив с фото товаров. 2. Загрузить на хостинг. 3. ПРОФИТ!!!Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Установлен модуль экспорта/импорта. Номенклатура в двух экселях: в одном категории, во втором товары. Всего товаров около 100К. Требуется загрузить всю номенклатуру, дабы она была корректно раскидана по категориям и корректно отображались фото.Завершен5 лет назад
- $10
Установить модуль экспорта импорта, модуль есть. Устранить проблему шаблона: [b]Notice[/b]: Undefined variable: og_image in [b]/home//public_html/catalog/view/theme/moneymaker2/template/common/header.tpl[/b] on line [b]18[/b]Завершен5 лет назад
- $5
В письме клиенту есть поле с реквизитами оплаты и другой инфой, а вот в таком же письме администратору - нет. Надо исправить.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад