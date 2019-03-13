Найти и загрузить фото категорий

Нужен ТЗ-мейкер для подготовки 50 ТЗ. Требования и регламент подготовки ТЗ прилагается. Тестовое задание: Нужно подготовить план информационной статьи (не рекламной) по следующим ключам: - служба аварийного открывания замков - служба аварийного открывания дверей - служба аварийного вскрытия - аварийная служба открытия ...
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Автомобильная тематика.
12 категорий - брендов авто
90 подкатегори - моделей авто.
Найти картинки, загрузить. Всё должно быть в максимально едином стиле.
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