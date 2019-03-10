Разместить вакансию на 100 досках бесплатных объявлений

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Необходимо разместить вакансию менеджера по телефонным продажам на 100 досках бесплатных объявлений в 25 - 40 городах с численностью до 150 000 человек в России, Восточной Украине, Беларуссии.

Описание работодателя: Франшиза IzziBot, продажа предпринимателям нового инновационного инструмента WhatsApp-лендинга с конверсией от 50%, настройка и сопровождение.

Требования: опыт в продажах, желание развиваться в этом направлении, коммуникабельность, нацеленность на результат.Обязанности: 

Отличное знание продукта

Ведение базы клиентов

Созвон с клиентами и презентация продукта

Работа с возражениями

Отправка электронных писем и сообщений

Выставление счетов и контроль оплаты.Условия: 

Обучение

Испытательный срок

Оплата по KPI

Быстрый карьерный рост

5 лет назад
guest_15521915752462
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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