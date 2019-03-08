Вакансия контент-менеджера на информационный сайт

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Здравствуйте!

Ищем КМ для информационных сайтов. Рассматриваем только тех кандидатов,которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии). 

Основная обязанность – публикация статей, при необходимости доработка текстов, создание

скриншотов  (многие статьи в виде инструкций по программам,приложениям).

Тематики Android приложения, мобильный и компьютерный софт.

Основные требования:

·        Основная задача создание скриншотов, доработка картинок для статьи.

·        Отличное знание русского языка.

·        Знание WordPress.

·        Минимальные знания Photoshop или бесплатных аналогов.

·        Хороший уровень знания ПК.

·        Наличие смартфона для создания скринов;

·        Быть на связи в скайпе в течение в рабочего дня.

·        Минимальное количество размещенных статей в месяц – 150 шт.

·        Опыт работы КМ;

·        Ведение отчетности;

·        Умение быстро работать и обучаться;

Условия

Работаете в удобное вас время, но желательно быть на связи с 10 - 16 по Москве. Испытательный срок 2 недели. Ваша

задача выполнять поставленный план и размещать нужное количество статей.

Оплата 20 рублей за 1 тыс символов.

ДЛЯ ОСОБО НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ ДУБЛИРУЮ: 20 рублей за 1 тыс символов.

Статьи объемом 3-5 тыс символов. Работая 5-6 часов в день можно делать от 500

до 900 рублей. Все будет зависеть от вашей скорости  и качества работы. 

Выплаты на испытательный срок возможны сразу день в день, далее 1 раз в неделю на ЯД или Webmoney. 

Анкета по вакансии по вакансии: https://drive.google.com/open?id=1961m7a7W5rAoEVw-buGPrWFO4Ua92A5YPz-Vsj2FRvQ

Заполните анкету, после чего мы выберем подходящего кандидата, и свяжемся с вами.

5 лет назад
Bortstas
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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