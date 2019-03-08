Вакансия контент-менеджера на информационный сайт

Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется 150 товаров. Оплата 750 руб за проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищем КМ для информационных сайтов. Рассматриваем только тех кандидатов,которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии).
Основная обязанность – публикация статей, при необходимости доработка текстов, создание
скриншотов (многие статьи в виде инструкций по программам,приложениям).
Тематики Android приложения, мобильный и компьютерный софт.
Основные требования:
· Основная задача создание скриншотов, доработка картинок для статьи.
· Отличное знание русского языка.
· Знание WordPress.
· Минимальные знания Photoshop или бесплатных аналогов.
· Хороший уровень знания ПК.
· Наличие смартфона для создания скринов;
· Быть на связи в скайпе в течение в рабочего дня.
· Минимальное количество размещенных статей в месяц – 150 шт.
· Опыт работы КМ;
· Ведение отчетности;
· Умение быстро работать и обучаться;
Условия
Работаете в удобное вас время, но желательно быть на связи с 10 - 16 по Москве. Испытательный срок 2 недели. Ваша
задача выполнять поставленный план и размещать нужное количество статей.
Оплата 20 рублей за 1 тыс символов.
ДЛЯ ОСОБО НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ ДУБЛИРУЮ: 20 рублей за 1 тыс символов.
Статьи объемом 3-5 тыс символов. Работая 5-6 часов в день можно делать от 500
до 900 рублей. Все будет зависеть от вашей скорости и качества работы.
Выплаты на испытательный срок возможны сразу день в день, далее 1 раз в неделю на ЯД или Webmoney.
Анкета по вакансии по вакансии: https://drive.google.com/open?id=1961m7a7W5rAoEVw-buGPrWFO4Ua92A5YPz-Vsj2FRvQ
Заполните анкету, после чего мы выберем подходящего кандидата, и свяжемся с вами.
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