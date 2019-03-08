Вакансия контент-менеджера на информационный сайт

Здравствуйте!

Ищем КМ для информационных сайтов. Рассматриваем только тех кандидатов,которые заполнят анкету (ссылка в конце вакансии).

Основная обязанность – публикация статей, при необходимости доработка текстов, создание

скриншотов (многие статьи в виде инструкций по программам,приложениям).

Тематики Android приложения, мобильный и компьютерный софт.

Основные требования:

· Основная задача создание скриншотов, доработка картинок для статьи.

· Отличное знание русского языка.

· Знание WordPress.

· Минимальные знания Photoshop или бесплатных аналогов.

· Хороший уровень знания ПК.

· Наличие смартфона для создания скринов;

· Быть на связи в скайпе в течение в рабочего дня.

· Минимальное количество размещенных статей в месяц – 150 шт.

· Опыт работы КМ;

· Ведение отчетности;

· Умение быстро работать и обучаться;

Условия

Работаете в удобное вас время, но желательно быть на связи с 10 - 16 по Москве. Испытательный срок 2 недели. Ваша

задача выполнять поставленный план и размещать нужное количество статей.

Оплата 20 рублей за 1 тыс символов.

ДЛЯ ОСОБО НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ ДУБЛИРУЮ: 20 рублей за 1 тыс символов.

Статьи объемом 3-5 тыс символов. Работая 5-6 часов в день можно делать от 500

до 900 рублей. Все будет зависеть от вашей скорости и качества работы.

Выплаты на испытательный срок возможны сразу день в день, далее 1 раз в неделю на ЯД или Webmoney.

Анкета по вакансии по вакансии: https://drive.google.com/open?id=1961m7a7W5rAoEVw-buGPrWFO4Ua92A5YPz-Vsj2FRvQ

Заполните анкету, после чего мы выберем подходящего кандидата, и свяжемся с вами.