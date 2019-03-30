Наполнить сайт товарами - 150 товарных позиций под ключ

Есть товары у которых нет фотографий и описаний. Задача через яндекс или гугл находить фото и описания товаров на русском языке и добавлять их к товарам Стилистика - мотозапчасти Кол-во товаров около 6500, возможно вырастет до 8000 Предлагайте ...