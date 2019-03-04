Регистрация на сайтах и размещение статей

$6
Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок247 просмотров
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Нужно базовое знание ХТМЛ кода( изменить размер, цвет шрифта). Размещение готовых статей и регистрация аккаунтов на  ресурсах( дам список)  со вставкой ссылки на сайт, предварительно нужно создать аккаунт ( логин, емейл)

За 1 размещение - 20 руб

5 лет назад
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад