Добавление товаров, Вукомерс, Вордпресс

Задача:

Добавить товары в интернет-магазин WowCommerce, я даю либо названия товаров - и вы подбираете их в интернете, либо определенные ссылки - вы копируете оттуда.

Схема следующая:

1) Вносите товар, копируете картинку товара, размер картинки не менее 500х500, белый фон. Если в конкретном магазине нет такой картинки - подбираете в яндекс картинках, копируете заголовок, описание товара, стоимость.

2) После этого вносим переводы блоков описания товара, названия - на английский язык - через Гугл Транслейт. Оформляем аналогично.

3) Картинку товара сохраняем дополнительно в отдельной папке, которую предоставляем мне.

Желательно чтобы у вас уже был опыт работы с сайтами на WordPress, если нет, то ничего страшного - разобраться не сложно.

Оплата фиксированная, 4 руб за товар. Сейчас требуется 100 товаров.