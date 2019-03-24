Добавление товарных позиций в интернет-магазин WowCommerce

$6
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок213 просмотров
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Задача:

Добавить товары в интернет-магазин WowCommerce, я даю либо названия товаров - и вы подбираете их в интернете, либо определенные ссылки - вы копируете оттуда.

Схема следующая:

1) Вносите товар, копируете картинку товара, размер картинки не менее 500х500, белый фон. Если в конкретном магазине нет такой картинки - подбираете в яндекс картинках, копируете заголовок, описание товара, стоимость.

2) После этого вносим переводы блоков описания товара, названия - на английский язык - через Гугл Транслейт. Оформляем аналогично.

3) Картинку товара сохраняем дополнительно в отдельной папке, которую предоставляем мне.

Желательно чтобы у вас уже был опыт работы с сайтами на WordPress, если нет, то ничего страшного - разобраться не сложно.

Оплата фиксированная, 4 руб за товар.  Сейчас требуется 100 товаров.

5 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ZakStas
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Все хорошо
Все хороршо