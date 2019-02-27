Создать страницу из видео на сайте ( строй тематика)

Нужно из видео на ютуб сделать статью разместить ее на сайте (админка Джумла)

пример сделанного

видео http://bit.ly/2BWw8yg

статья которая получилась - http://bit.ly/2Ez355A

видео из которого нужно сделать статью

http://bit.ly/2NzQ0Ms

Пояснения

1. Если вы не работали с джумлой то можно создать страницу в ворде, картинки разместить в файле + отдельно их приложить в архиве названия картинок английскими буквами в таком виде "internet-vdom-01.jpg"

2. Можете брать расшифровку с ютуба и делать из нее, можете набивать руками ( там более правильный текст получается и быстрее)

3. В текст как можно больше картинок вставляйте ( скрины с видео + скрины с других видео конкурентов можете делать, готовые картинки не использовать так как они не уникальные будут)

4. Форматирование текста делать

- Заголовок 1

- Заголовок 2 ( над абзацами)

- маркированные спсики

- под картинками прописать названия ( если в админку размещаете то присваивать Alt Titile для картинки)