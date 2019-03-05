Создание 10 превью-фото к каждому видео

Добрый день.

Требуется человек для создания превью - фото к каждому видео

1.Вы берете видео (ссылки на него я представлю) , скачивать ни чего не надо, делаете это прямо в интернете.

2.Делаете скриншоты программой (какой вам удобно или могу я сказать какой именно и покажу как это делать) примерное время создания 5-10 минут.

3.Выбираете 10 фото по определенному шаблону (самые интересные на которые хотелось бы нажать и посмотреть)

4.Загружаете в облако.(папку с 10 фото и файлом со ссылкой на видео) я объясню.

Интересует долгосрочное сотрудничество.

Количество видео в день обсуждается по возможностям исполнителя.

1 видео - 30 рублей.