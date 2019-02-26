Перенести данные из .xlsx в .json

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Есть небольшая таблица в формате MS Excel.

Нужно очень аккуратно, без ошибок перенести эти данные в .json. Есть образец как форматировать данные в .json.

Сделать нужно только вручную, автоматическая конвертация здесь не подходит.

5 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
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