Отзывы Яндекс Маркет

Ищу человека, который разбирается в медицинских терминах (или сможет разобраться), и будет искать картинки к медицинским статьям (статьи написаны на русском языке). Перевод английского текста на фото (если такой будет) нужно делать в Photoshop (именно ...
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