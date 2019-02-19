Требуется размещение статей на сайте Вордпресс

Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок403 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется человек для публикации статей на сайте.

Подробное описание заказа и требования размещены на Гугл Докс https://docs.google.com/document/d/1Ejfe5xSKUtHOgmAZ2n8OiCpBaEoNhs0UMQWw_fa1EfI/edit?usp=sharing

5 лет назад
lans72
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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