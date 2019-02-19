10 фото подборок для сайта

Всего 34 товара подробная инструкция есть, уже 33 товара 1 сам добавил для видео.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 10 публикаций для сайта по темам:
Военная техника, Оружие, Военная История, Новые технологии (военные)
Каждая публикация должна иметь:
1) вступление на 200-300 символов;
2) 5-10 качественных фотографий по теме, с подписями;
3) Интересный заголовок
Публикации нужно сделать в Wordpress и сохранить в черновик.
Фото можно взять с pinterest или других ресурсов. Пример темы: Крылатые стражи- 5 самолетов нового поколения
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