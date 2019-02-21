Необходимо разместить картинки на сайт на joomle Порядка 150 картинок Озвучивайте примерные цены и сроки Обязательно опыт работы с этой cms
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется подобрать 500 картинок.
Задача: есть список запросов, для каждого из них необходимо подобрать одну картинку и сделать её размером 250\250 пикселей. Согласно списку запросов ей нужно дать соответствующее название латиницей. Расширение - .jpg
Картинки должны быть оптимизированы - иметь небольшой вес.
Оплата - 2500 рублей
Сдача работы - архив с изображениями.
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