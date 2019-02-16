Требуется исполнитель для публикации 500 постов под управлением CMS Wordpress. Задача: [list=1][*]Следить за появлением новых постов на сайте источника. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте. [*]Заполняем заголовки, блок текста, добавляем миниатюру с того же ...
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Надо размещать отзывы на Яндекс маркет и Яндекс карты. Писать отзывы не надо. Оплата сразу после того как отзыв будет опубликован.
Стоимость размещения 1 отзыва и кол-во отзывов, которые могут быть размещены за неделю прошу указывать в отклике.
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