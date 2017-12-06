Добрый день! Требуется девушка контент-менеджер для размещения статей на женских (в основном) сайтах со знанием wordpress. Что нужно будет делать: На почту будут присылать статьи, эти статьи нужно размещать и публиковать на сайтах. К статьям нужно подбирать картинки от ...