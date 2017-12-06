sword71

Самойлов sword71

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
andand
Андрей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Поправить отображение элемента (сайт на Битрикс)
Все замечательно. Рекомендую.
Всё очень быстро! Советую!
Ответный отзыв
hyzro
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Подобрать 500 картинок
Спасибо за приятное сотрудничество! Мои лучшие рекомендации!
Очень быстро! Спасибо!
Ответный отзыв
nasty20
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Собрать данные с сайта в Excel
Хороший заказчик, четкие указания, своевременная оплата. Рекомендую.
Всё сделано быстро, качественно и ответственно! Спасибо!
Ответный отзыв
georg1967
Юрий 
56 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Скопировать характеристики товаров с сайта в Excel
Заказ и оплата прошли четко корректно и вовремя.
Всё сделано быстро, качественно и ответственно! Спасибо!
Ответный отзыв
Reliable_Friend
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Сергей дает возможность проявить фантазию в дизайне. Рекомендую!
Всё отлично! Сработались!
Ответный отзыв