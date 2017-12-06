Добрый день! Требуется поправить отображение баннеров на главной странице сайта https://profmedhelp.ru Сейчас они слишком "вылезают" за экран и не вмещаются. Нужно уменьшить область вывода этих баннеров.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Добрый день! Требуется подобрать 500 картинок. Задача: есть список запросов, для каждого из них необходимо подобрать одну картинку и сделать её размером 250\250 пикселей. Согласно списку запросов ей нужно дать соответствующее название латиницей. Расширение - .jpg Картинки должны быть ...Завершен5 лет назад
- $12
Подробности в личных сообщенияхЗавершен5 лет назад
- $12
Подробное описание в инструкцииНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $12
Добрый день! Необходимо собрать с сайта характеристики товаров в файл Excel простым "копи паст". Например, товар1 и его характеристик - Вид, Размер, Вес и т.д (всего 10 характеристик) Есть уже готовый шаблон Excel, куда нужно заносить данные и ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Нужно собрать адреса и названия организация с Яндекс карт и сохранить их. Принцип работы примерно такой: 1 задаем запрос, открывается список организаций, заходим в карточку каждой и копируем адрес и название. 2 эти данные сохраняем и так ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $14
Нужно заполнить 46 карточек компаний на сайте на CMS Wordpress. Принцип работы: Есть список сайтов компаний и инструкция по заполнению. Под каждую компанию на сайте создается новый пост, заполняется название, адрес, телефон, добавляются фотографии. Нужен человек с опытом ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется девушка контент-менеджер для размещения статей на женских (в основном) сайтах со знанием wordpress. Что нужно будет делать: На почту будут присылать статьи, эти статьи нужно размещать и публиковать на сайтах. К статьям нужно подбирать картинки от ...Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Добрый день! Требуются тексты на тему из названия. Есть несколько десятков готовых ТЗ, могу дать нескольким авторам по 5-10 штук. Оплата - 50руб\тысячи. Также есть инструкция по написанию и оформлению текстов, чтобы сразу писать как надо. Жду откликов!Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $70
ТЗ во вложенииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $70
Добрый день! Нужен дизайн трех страниц. ТЗ во вложении, цена указана. Сроки - 3-5 дней.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Проблема в следующем: Есть плагин Oi Yandex.Maps for WordPress. С помощью шорткодов карты от Яндекса вставляются в записи и страницы. Понадобилось вставить созданную карту в описание рубрики. В function.php прописали код для вывода шорткодов в рубрике, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть плагин для построения граффиков https://ru.wordpress.org/plugins/visualizer/ Но к сожалению, при загрузке файла со значениями на кириллице, плагин их не отображает (отображаются только английские буквы). Необходимо поправить плагин, чтобы понимал русские буквы.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Во вложении. Предлагайте цену и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно обработать фото под размер 4на6 см, убрать лишние тени и тдОбработка фотографий15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый вечер! Требуется грамотная девушка, которая хорошо знакома с пунктуацией и стилистикой. Что нужно сделать: на сайте есть определенное количество статей - необходимо будет исправить пунктуационные ошибки, стилистические (неправильные обороты и другая "нескладуха"). По цене за проверку договоримся ...Редактирование и Корректура39 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Добрый день! Требуется несколько небольших текстов по заданным темам (будут отправлены выбранному исполнителю). Объем каждого 800-1000 знаков. Без специального использования ключевиков и так далее. Должны быть грамотными, уникальными и без воды. Тексты нужны сегодня\завтра, можно вечером уже ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Есть сайт на wordpress с дизайном. Но в мобильной версии внешний вид выглядит печально. Требуется сделать корректное отображение на мобильных устройствах. От исполнителя жду вилку цен и портфолио работ по адаптивной верстке. Личным сообщением вышлю ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Доброе утро! Плагин contact form 7 на wordpress - не отображается капча в форме, соответственно, письма не приходят.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $6
Добрый день! Нужен специалист по wordpress: 1 добавить возможность вставлять в сайдбар виджеты - например, виджет Текст (Произвольный текст или HTML-код.) 2 на другом сайте есть виджеты, установлен плагин Q2W3 Fixed Widget - чтобы виджет "прилипал" при прокрутке страницы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад