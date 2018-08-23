Собрать адреса объектов с Яндекс карт

Добрый день!

Нужно собрать адреса и названия организация с Яндекс карт и сохранить их.

Принцип работы примерно такой:

1 задаем запрос, открывается список организаций, заходим в карточку каждой и копируем адрес и название.

2 эти данные сохраняем и так по кругу.

Есть очень подробная инструкция со скриншотами как и куда нажимать, чтобы было понятно любому.

Одна такая сохраненная карточка организации - 5 рублей.