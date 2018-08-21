5 сео статей

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок430 просмотров

Самое важное условие - это четкое соблюдение ТЗ.

Оплата по факту, так как уже не раз натыкались что копирайтер говорит - да все будет по ТЗ, а в итоге не соблюдает элементарных норм. Хотелось бы найти человека на долговременное сотрудничество.

Стоимость за это задание 1000 р. оно тестовое. 

Для начала вот такое задание:

Уникальность: 100%Воды – до 15%

Заспамленности – до 50%

Частота повторов слов на 2000 символов – до 12.

Прошу перед статьями вставлять задание к конкретной статье – так проще проверять.После подзаголовков «подзаголовок с Вас» можно на свое усмотрение добавлять любые подзаголовки в любом количестве. Но в самом конце обязательно должны быть указаны финальные заголовки (если они присутствуют в задании).

В основном по статьям:- Важно, что бы одна ключевая фраза располагалась в первом абзаце (в первых 200 символах).

- Важно, что бы все ключевые фразы распределялись по статье равномерно, без каких либо перевесов.

- Если в заголовке/подзаголовке присутствует ключевая фраза, нельзя начинать абзац под заголовком/подзаголовком с этой же ключевой фразы или похожей на нее.

- Абзацы не должны быть слишком большими (максимум 350-400 символов)

- Предложения так же не должны быть большими (до 200 символов максимум)

- Лучше всего, что бы в статьях присутствовали перечисления через маркеры, таблицы (как вариант, с ценами)

- Я прописываю в количестве повторов – число Без учета ключевых фраз в заголовкахВ заданиях прописываю важные для меня с технической стороны моменты 1 статья около 5000 символов

Заголовки:

«центр оценки квалификации в СПб» (2 абзаца)

«Центр проводит независимую оценку квалификации претендентов на соответствие положениям профессионального стандарта:» (с лева от видео с Путиным текст – его меняем (рерайт)).

«10 ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» (рерайт).

«ЧТО ДАЕТ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ в спб?» (рерайт)

«Центр оценки квалификаций по Федеральному закону N238-ФЗ проводит независимую оценку в форме профессионального экзамена в строительстве.» (рерайт)

«Подзаголовок с вас»

с присутствием «Оценка квалификации в СПб» - нужно дополнить

остальные подзаголовки на ваше усмотрение

Ключи:

«центр оценки квалификации в спб» - 6 повтора.

«центр оценки квалификации» - 1 повтор

«оценка квалификации в спб» - 2 повтора 

«оценка квалификации» - 1 повтор

2 статья около 3500 символов

Заголовки:

«центр независимой оценки квалификации специалистов»

с присутствием «независимая оценка квалификации специалистов» - нужно дополнить

«Подзаголовок с вас»

остальные подзаголовки на ваше усмотрение

Ключи:

«центр независимой оценки квалификации специалистов» - 4 повтора.

«независимая оценка квалификации специалистов» - 2 повтора

«оценка квалификации в спб» - 1 повтор (для ссылки)

3 статья на страницу  около 3000 символов

Заголовки:

«сайт центра оценки квалификации (ЦОК)»

«Подзаголовок с вас»

«Подзаголовок с вас»

остальные подзаголовки на ваше усмотрение

Ключи:

«сайт центра оценки квалификации» - 4 повтора.

«центр оценки квалификации цок» - 2 повтора

4 статья в раздел «Статьи»   . около 5000 символов

Заголовки:

«оценка квалификации работников»

«Понятие оценки квалификации работников»

«цели и задачи»

«Подзаголовок с вас»

с присутствием «оценка квалификации работников» - нужно разбавить

«Подзаголовок с вас»

«Подзаголовок с вас»

остальные подзаголовки на ваше усмотрение

Ключи:

«оценка квалификации работников» - 9 повторов (2 ключа нужно разбавить).

«оценка квалификации в спб» - 1 повтор (для ссылки)

«независимая оценка квалификации специалистов» - 1 повтор (для ссылки)

«оценка квалификации специалиста по охране труда» - 1 повтор (для ссылки)

5 статья в раздел «Статьи»   . около 3000 символов

Заголовки:

«независимая оценка квалификации специалиста по охране труда»

«Подзаголовок с вас»

с присутствием «оценка квалификации специалиста по охране труда» - нужно разбавить

«Подзаголовок с вас»

остальные подзаголовки на ваше усмотрение

Ключи:

«независимая оценка квалификации специалиста по охране труда» - 4 повтора.

«оценка квалификации специалиста по охране труда» - 1 повтор

«оценка квалификации работников» - 1 повтор (для ссылки)

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

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