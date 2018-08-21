Необходимо сделать текст для художественной книги из видео мастер-класса. Продолжительность видео 7 часов. Говорит 1 спикер. Транскрибация готова. Тематика: интернет-маркетинг ...
5 сео статей
Самое важное условие - это четкое соблюдение ТЗ.
Оплата по факту, так как уже не раз натыкались что копирайтер говорит - да все будет по ТЗ, а в итоге не соблюдает элементарных норм. Хотелось бы найти человека на долговременное сотрудничество.
Стоимость за это задание 1000 р. оно тестовое.
Для начала вот такое задание:
Уникальность: 100%Воды – до 15%
Заспамленности – до 50%
Частота повторов слов на 2000 символов – до 12.
Прошу перед статьями вставлять задание к конкретной статье – так проще проверять.После подзаголовков «подзаголовок с Вас» можно на свое усмотрение добавлять любые подзаголовки в любом количестве. Но в самом конце обязательно должны быть указаны финальные заголовки (если они присутствуют в задании).
В основном по статьям:- Важно, что бы одна ключевая фраза располагалась в первом абзаце (в первых 200 символах).
- Важно, что бы все ключевые фразы распределялись по статье равномерно, без каких либо перевесов.
- Если в заголовке/подзаголовке присутствует ключевая фраза, нельзя начинать абзац под заголовком/подзаголовком с этой же ключевой фразы или похожей на нее.
- Абзацы не должны быть слишком большими (максимум 350-400 символов)
- Предложения так же не должны быть большими (до 200 символов максимум)
- Лучше всего, что бы в статьях присутствовали перечисления через маркеры, таблицы (как вариант, с ценами)
- Я прописываю в количестве повторов – число Без учета ключевых фраз в заголовкахВ заданиях прописываю важные для меня с технической стороны моменты 1 статья около 5000 символов
Заголовки:
«центр оценки квалификации в СПб» (2 абзаца)
«Центр проводит независимую оценку квалификации претендентов на соответствие положениям профессионального стандарта:» (с лева от видео с Путиным текст – его меняем (рерайт)).
«10 ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» (рерайт).
«ЧТО ДАЕТ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ в спб?» (рерайт)
«Центр оценки квалификаций по Федеральному закону N238-ФЗ проводит независимую оценку в форме профессионального экзамена в строительстве.» (рерайт)
«Подзаголовок с вас»
с присутствием «Оценка квалификации в СПб» - нужно дополнить
остальные подзаголовки на ваше усмотрение
Ключи:
«центр оценки квалификации в спб» - 6 повтора.
«центр оценки квалификации» - 1 повтор
«оценка квалификации в спб» - 2 повтора
«оценка квалификации» - 1 повтор
2 статья около 3500 символов
Заголовки:
«центр независимой оценки квалификации специалистов»
с присутствием «независимая оценка квалификации специалистов» - нужно дополнить
«Подзаголовок с вас»
остальные подзаголовки на ваше усмотрение
Ключи:
«центр независимой оценки квалификации специалистов» - 4 повтора.
«независимая оценка квалификации специалистов» - 2 повтора
«оценка квалификации в спб» - 1 повтор (для ссылки)
3 статья на страницу около 3000 символов
Заголовки:
«сайт центра оценки квалификации (ЦОК)»
«Подзаголовок с вас»
«Подзаголовок с вас»
остальные подзаголовки на ваше усмотрение
Ключи:
«сайт центра оценки квалификации» - 4 повтора.
«центр оценки квалификации цок» - 2 повтора
4 статья в раздел «Статьи» . около 5000 символов
Заголовки:
«оценка квалификации работников»
«Понятие оценки квалификации работников»
«цели и задачи»
«Подзаголовок с вас»
с присутствием «оценка квалификации работников» - нужно разбавить
«Подзаголовок с вас»
«Подзаголовок с вас»
остальные подзаголовки на ваше усмотрение
Ключи:
«оценка квалификации работников» - 9 повторов (2 ключа нужно разбавить).
«оценка квалификации в спб» - 1 повтор (для ссылки)
«независимая оценка квалификации специалистов» - 1 повтор (для ссылки)
«оценка квалификации специалиста по охране труда» - 1 повтор (для ссылки)
5 статья в раздел «Статьи» . около 3000 символов
Заголовки:
«независимая оценка квалификации специалиста по охране труда»
«Подзаголовок с вас»
с присутствием «оценка квалификации специалиста по охране труда» - нужно разбавить
«Подзаголовок с вас»
остальные подзаголовки на ваше усмотрение
Ключи:
«независимая оценка квалификации специалиста по охране труда» - 4 повтора.
«оценка квалификации специалиста по охране труда» - 1 повтор
«оценка квалификации работников» - 1 повтор (для ссылки)
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