Обзоры товаров для рыбной ловли

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок199 просмотров

Нужен обзор товаров для рыбной ловли от копирайтера "в теме". Оплата - 150 рублей за тысячу знаков. Объем - 2-5 тысяч знаков. Пожалуйста, сразу присылайте примеры работ, желательно про рыболовство. Без этого заявка рассматриваться не будет. 

Если нас все устроит, предложим постоянное сотрудничество. 

7 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров