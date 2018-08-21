Ищу копирайтера для наполнения сайта описаниями - 30р за 1000 символов. Сайт туристической тематики, нужны описания для объектов в справочнике: музеи, памятники и т.д. Длина 200-500 символов в каждом, общее количество ...
Обзоры товаров для рыбной ловли
Нужен обзор товаров для рыбной ловли от копирайтера "в теме". Оплата - 150 рублей за тысячу знаков. Объем - 2-5 тысяч знаков. Пожалуйста, сразу присылайте примеры работ, желательно про рыболовство. Без этого заявка рассматриваться не будет.
Если нас все устроит, предложим постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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