Добрый вечер! Нужна ваша помощь в написании Контент для сайта компании по металлообработке в городе Харькове. Что требуется: расписать чем занимается компания( каждую услугу раскрыть как можно понятнее для людей). На странице "о нас" расписать ...
Приглашаются авторы спортивной тематики
Спортивно-развлекательный сайт Inoprosport.ru, специализирующийся на переводах субъективных материалов о российском спорте из иностранных
источников, расширяет контентную линейку.
Предполагается организовать новые разделы:
"Наши за границей" – о событиях, связанных с деятельностью и жизнью _российских_ спортсменов и тренеров за границей.
"Тоже наши" – о событиях, связанных с деятельностью и жизнью _иностранных_
спортсменов и тренеров после завершения контрактов в России.
"Превью" – о предстоящих международных матчах и соревнованиях, в которых
принимают участие представители России в любом качестве.
"Новости" – результаты спортивных международных событий, в которых участвуют
российские представители, информация о переходах игроков: иностранных – в
российские команды, российских – в иностранные, аналогично – контракты
тренеров и другие события этой направленности.
"Чужие переводы" – краткое изложение переводов из других российских источников, тематически
соответствующих основной тематике сайта Inoprosport.ru
Общая сумма вознаграждения авторов зависит от посещаемости сайта. Оплата
конкретных авторов рассчитывается с учетом интереса аудитории,
проявленной к опубликованным ими материалам. "Средний чек" в июле –
более 500 рублей за пост.
Сайт подключен к платформе Дзен. Соответственно успешность материала в среде Дзена увеличивает аудиторию
ресурса (пользователи из Дзена переходят на сайт), общую сумму
вознаграждения авторов и оплату конкретного автора за конкретный пост.
При этом для публикации в среде Дзена, пост должен соответствовать
требованиям Дзена к материалам: обязательна уникальность, для новостного
раздела – оперативность.
Также принимаются любые другие публикации на тему спорта. В этом случае пост будет размещаться вне
основных разделов сайта, в связи с чем в рамках основной аудитории сайта
будет проигрывать основному контенту. Однако опять же в случае успешной
публикации в среде Дзена (как следствие – трафика оттуда конкретно на
данный пост) и такой материал будет хорошо оплачен, так как в финансовом
смысле система оплаты сайта "не различает" основные и не основные
публикации.
Принимаются посты в любом формате – тексты, изображения, видео – и любого объема: даже одна-единственная, но
интересная или яркая фотография, или цитата и т.п. могут быть
самостоятельными постами. Другое дело, что у коротких материалов очень
мало шансов оказаться в Дзене.
С удовольствием рассмотрю иные предложения по созданию контента на сайте Inoprosport.ru
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