Приглашаются авторы спортивной тематики

Спортивно-развлекательный сайт Inoprosport.ru, специализирующийся на переводах субъективных материалов о российском спорте из иностранных

источников, расширяет контентную линейку.

Предполагается организовать новые разделы:

"Наши за границей" – о событиях, связанных с деятельностью и жизнью _российских_ спортсменов и тренеров за границей.

"Тоже наши" – о событиях, связанных с деятельностью и жизнью _иностранных_

спортсменов и тренеров после завершения контрактов в России.

"Превью" – о предстоящих международных матчах и соревнованиях, в которых

принимают участие представители России в любом качестве.

"Новости" – результаты спортивных международных событий, в которых участвуют

российские представители, информация о переходах игроков: иностранных – в

российские команды, российских – в иностранные, аналогично – контракты

тренеров и другие события этой направленности.

"Чужие переводы" – краткое изложение переводов из других российских источников, тематически

соответствующих основной тематике сайта Inoprosport.ru

Общая сумма вознаграждения авторов зависит от посещаемости сайта. Оплата

конкретных авторов рассчитывается с учетом интереса аудитории,

проявленной к опубликованным ими материалам. "Средний чек" в июле –

более 500 рублей за пост.

Сайт подключен к платформе Дзен. Соответственно успешность материала в среде Дзена увеличивает аудиторию

ресурса (пользователи из Дзена переходят на сайт), общую сумму

вознаграждения авторов и оплату конкретного автора за конкретный пост.

При этом для публикации в среде Дзена, пост должен соответствовать

требованиям Дзена к материалам: обязательна уникальность, для новостного

раздела – оперативность.

Также принимаются любые другие публикации на тему спорта. В этом случае пост будет размещаться вне

основных разделов сайта, в связи с чем в рамках основной аудитории сайта

будет проигрывать основному контенту. Однако опять же в случае успешной

публикации в среде Дзена (как следствие – трафика оттуда конкретно на

данный пост) и такой материал будет хорошо оплачен, так как в финансовом

смысле система оплаты сайта "не различает" основные и не основные

публикации.

Принимаются посты в любом формате – тексты, изображения, видео – и любого объема: даже одна-единственная, но

интересная или яркая фотография, или цитата и т.п. могут быть

самостоятельными постами. Другое дело, что у коротких материалов очень

мало шансов оказаться в Дзене.

С удовольствием рассмотрю иные предложения по созданию контента на сайте Inoprosport.ru