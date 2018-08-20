Статья про Охоту в сентябре в России

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Информационная статья об охоте в сентябре (на территории России).

- На кого открыта охота в сентябре.

- Подробнее про охоту в сентябре на лося, на кабана, на теретева, на глухаря, на утку.

- Отдельно остановиться на доступной в сентябре охоте в Карелии, на Камчатке.

Сроки охоты можно взять из Приказа №512 Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Сами найдете или я дам ссылку. Если что, помогу со структурой статьи.

Объем до 5000 символов, копирайт.

Уникальность от 80% по етхт, адвего.

Оплата 35 вмр за 1000 без пробелов.

7 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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