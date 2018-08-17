Копирайт по видео из игры

Необходимо по видео из игры сделать статью в 2000-3000 символов.

Вот пример видео - https://yadi.sk/i/JPUPRevq3aMbaq

Статью нужно сделать в стиле "Дневники космического путешественника". От лица космонавта который бегает в видео.

Большим плюсом будет знание концепции игры No Man Sky - либо погуглите об игре - это может сильно помочь в составлении текста.

Есть предисловие к теме:

"2410 год. Космос давно перестал быть чем-то манящим и далеким. Настал период активного освоения галактик, заселения планет. На многие килопарсеки вокруг летают грузовые, военные, гражданские космические корабли, каждый со своими целями и задачами. Когда-то мы думали, что одиноки в этой безграничной холодной вселенной, но теперь мы знаем - жизнь кипит повсюду во вселенной.

Я являюсь капитаном звездного корабля для дальних путешествий, моя миссия открывать и изучать новые звездные системы и планеты. Узнайте о моих приключениях на страницах этого дневника."

Только копирайт, никакого рерайта или заимствований из других источников. Только если позаимствовать какие-то идеи у других писателей фантастов, но в своей манере.

Заготовку под текст (DOCX) нужно скачать здесь - https://yadi.sk/i/1xtLhlZT3aMcWF

Осталось добавить только классный текст.

Ждем ваших заявок. Если есть вопросы - пишите в личку.