Ищу ТЗ майкера. Задача: дается файл с ключевыми фразами из сервиса tz.binet.pro. В нем уже создано ТЗ, его необходимо проверить и доработать. Убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи, написать Title и ...
Написать отзывы на товары, тематика женская одежда
Требуется написать отзывы на товары, тематика женская одежда
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