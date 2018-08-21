Необходимо составить сторритейлинг из существующих тезисов

Основная задача, составить небольшую историю о бизнес-леди и поместить на ее сайт по продаже юв.украшений из серебра. (марки Соколов)

Текст на 1500 - 1600 симв

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Важно представить ее - бизнес леди с семейными ценностями, с идей, с посылом, почему-то она решила заняться этим делом, как шла к открытию, что получилось.

Методом интервьирования, были выделены основные смыслы, можно и нужно додумать, действительно о бизнесе (не так грустно как тут):

В ювелирку я пришла в 2012 году. Устроилась работать в Ювелирный дом Кристалл продавцом-консультантом

Мне очень нравилось работать, познавать много нового дляменя

А в 2017 году я с детьми полетела в Крым и в Домодедово увидела небольшой отдел с ювелирными украшениями SOKOLOV

Первоначально, конечно, были нужны деньги, а на тот момент там хорошо платили

Азарт, огонь, стремление к познанию, какое-то ощущение завороженности - ко мне пришло после выхода из декрета

В 2016 году я вышла из декрета

Первоначально, конечно, были нужны деньги, а на тот момент там хорошо платили

За время декрета (из личного - муж ушел к другой и бросил меня с двумя детьми)

Поэтому я возродилась заново. Начала жизнь с 0

И я просто тащилась от своей работы

Я много читала про продажи, про камни

А потом поняла, что работа меня стала угнетать, именно место и нужно двигаться дальше

Я начала думать какое открыть дело

Чтобы я его хорошо знала, оно мне нравилось и приносило прибыль

И я остановилась на SOKOLOV

Составила бизнес план

Представила его инвестору

Открыла ИП

Нашла помещение

Поехала в Орел в пробирная палату

Встала на учет

Поехала в Москву заключила партнёрский договор с SOKOLOV

Инвестор поддержал мою идею, мы вложили 50/50

Закупили изделия

В магазине я работаю сама

Обожаю свою работу

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