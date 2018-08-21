Написать без воды про полотенца https://luxurytextile.ru/shop/polotenca/ Текст должен состоять из двух частей: анонc короткий максимум 250 символов и текст неважно на какое количество. В прикрепленном файле четко указано то о чем надо писать! ...
Необходимо составить сторритейлинг из существующих тезисов
Основная задача, составить небольшую историю о бизнес-леди и поместить на ее сайт по продаже юв.украшений из серебра. (марки Соколов)
Текст на 1500 - 1600 симв
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Важно представить ее - бизнес леди с семейными ценностями, с идей, с посылом, почему-то она решила заняться этим делом, как шла к открытию, что получилось.
Методом интервьирования, были выделены основные смыслы, можно и нужно додумать, действительно о бизнесе (не так грустно как тут):
В ювелирку я пришла в 2012 году. Устроилась работать в Ювелирный дом Кристалл продавцом-консультантом
Мне очень нравилось работать, познавать много нового дляменя
А в 2017 году я с детьми полетела в Крым и в Домодедово увидела небольшой отдел с ювелирными украшениями SOKOLOV
Первоначально, конечно, были нужны деньги, а на тот момент там хорошо платили
Азарт, огонь, стремление к познанию, какое-то ощущение завороженности - ко мне пришло после выхода из декрета
В 2016 году я вышла из декрета
Первоначально, конечно, были нужны деньги, а на тот момент там хорошо платили
За время декрета (из личного - муж ушел к другой и бросил меня с двумя детьми)
Поэтому я возродилась заново. Начала жизнь с 0
И я просто тащилась от своей работы
Я много читала про продажи, про камни
А потом поняла, что работа меня стала угнетать, именно место и нужно двигаться дальше
Я начала думать какое открыть дело
Чтобы я его хорошо знала, оно мне нравилось и приносило прибыль
И я остановилась на SOKOLOV
Составила бизнес план
Представила его инвестору
Открыла ИП
Нашла помещение
Поехала в Орел в пробирная палату
Встала на учет
Поехала в Москву заключила партнёрский договор с SOKOLOV
Инвестор поддержал мою идею, мы вложили 50/50
Закупили изделия
В магазине я работаю сама
Обожаю свою работу
___________
Выбранный исполнитель
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