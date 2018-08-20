Ищется копирайтер для сайта вопросы ответы. Который будет писать ответы на вопросы и представляться довольным клиентам, рассказывать о премуществах товара и находить фотки (якобы это его) и выкладывать их (фотки находятся просто в ...
Тексты для сайта индивидуальных экскурсий
Необходимо подготовить тексты для сайта http://tourkmv.ru/. Задание состоит из двух частей.
1. Нужно подготовить текст обращения от лица гида, проводящего индивидуальные экскурсии. За основу нужно взять текст с главной http://tourkmv.ru/, но сделать короче, имя - Ирина Агибалова. Общий посыл: будет интересно, удивительно, познавательно и комфортно.
2. Необходимо подготовить отзывы:
- Татьяна Санкина, экскурсия в Кисловодск и Замок коварства и любви;
- Лена Казанцева - Приэльбрусье;
- Лариса - Железноводск;
- Евгения Зайцева - Домбай;
- Наталья Паршина - Архыз;
- Татьяна - Пятигорск;
- Светлана Слепкова - любая экскурсия из имеющихся на сайте;
- Алик - любая экскурсия из имеющихся на сайте.
- краткие (1-2 абзаца на отзыв);
- выдержаны в нейтрально-положительном и положительном ключе;
- должны выглядеть реалистично.
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