Тексты для сайта индивидуальных экскурсий

Необходимо подготовить тексты для сайта http://tourkmv.ru/. Задание состоит из двух частей.

1. Нужно подготовить текст обращения от лица гида, проводящего индивидуальные экскурсии. За основу нужно взять текст с главной http://tourkmv.ru/, но сделать короче, имя - Ирина Агибалова. Общий посыл: будет интересно, удивительно, познавательно и комфортно.

2. Необходимо подготовить отзывы:

﻿Татьяна Санкина, экскурсия в Кисловодск и Замок коварства и любви;

Лена Казанцева - Приэльбрусье;

Лариса - Железноводск;

Евгения Зайцева - Домбай;

Наталья Паршина - Архыз;

Татьяна - Пятигорск;

Светлана Слепкова - любая экскурсия из имеющихся на сайте;

Алик - любая экскурсия из имеющихся на сайте.

Требования к отзывам:

краткие (1-2 абзаца на отзыв);

выдержаны в нейтрально-положительном и положительном ключе;

должны выглядеть реалистично.

Общее требование к текстам. Должны проходить проверку на уникальность для SEO. Не менее 90% уникальности по AdvegoPlagiatus.