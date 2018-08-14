Тексты по фото тематике на регулярной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок188 просмотров

Необходимо написание текстов на фото тематику на регулярной основе. Ищем удаленного копирайтера в команду. 

Для чего нужно:

  • Для описаний товаров в интернет магазине.
  • Для размещения статей в блог интернет магазина.
  • Для постов в соцсети.
  • Сценарии для видео-, аудио-роликов.
Цель: Текст на сайте должен решать три задачи: пользу для потребителя (помочь выбрать, узнать что-то), SEO продвижение сайта, польза для бизнеса (обеспечить конверсию).

Возможные темы:

  • Как подготовить фото к печати на мобильном телефоне (с помощью каких программ и обработок)
  • Как подготовить фото к печати на компьютере (с помощью каких программ и обработок)
  • Как быстро создать фотокнигу в нашем редакторе
  • Фотокнига на юбилей (как подготовить, что учесть)
  • Свадебная Фотокнига
  • Сравнение редакторов (наших и конкурентов, показать что наш лучше)
  • Советы по фотографированию портретов (а затем и пейзажей, итд)
  • Как перейти со старой версии Фотопроект без потерь макетов
  • Трюки и хитрости нового редатора,
  • Лучшие места для отдыха фотографа откуда можно привезти крутые фотки,
  • Статьи с рассказом о продукте
  • Цветокоррекция
  • Цветовые профили
  • Как сделать инфивидуальный заказ на сайте и что это такое
  • Как заказать корпоративный заказ
  • Подробную инструкцию на редактор
  • как сделать слайд шоу из фотографий
  • как сделать белый фон на фотографии
  • размеры фотографий какие бывают
  • как сделать коллаж из фотографий
  • как сделать красивую фотографию
  • как в фотошопе увеличить изображение
  • как в фотошопе увеличивать изображение
  • как оформить фотографию для бессмертного полка
  • как обрезать фотографию на компьютере
Объемы: 4-5 тыс знаков в неделю минимум. 
7 лет назад
strategg
Глеб 
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров