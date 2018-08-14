Ищу копирайтера (тексты по истории России)

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Закрыт2 заявки184 просмотра

Здравствуйте! Ищу студента истфака или учителя истории, который бы писал SEO-оптимизированные тексты про правителей России на сайт по подготовке к ЕГЭ и олимпиадам по истории. Плачу 40 рублей за 1000 знаков.

7 лет назад
valdelin
Валерий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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