Страничка вакансии.

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Завершен4 заявки264 просмотра

Нужно сделать привлекательную страничку о вакансиях для сайта zhivot точка инфо. Пример(очень примерный)  https://skinperfect.ru/nashi-vakansii  

Основные моменты которые нужно указать в статье:

Копирайтер 50р/1000

ТЗ-мейкер 50р/статья

КМ(контент менеджер) 50р/статья

Редактор 10р/1000

Эксперт/корректор в области медицины 5р/1000

Оплата раз в неделю

Страничка должна легко читаться и вызывать желание с нами поработать. Отформатировать красиво в ворде, абсолютная грамотность, уникальность по текст.ру от 60

7 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$5
3 дня
Все на очень высоком уровне! Настоятельно рекомендую!
Всё отлично. Спасибо, Евгений, за четкое ТЗ, оперативную связь, дополнительные пояснения, моментальную оплату. :)

Заявки фрилансеров

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад