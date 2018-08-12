Копирайт для сайта - 50 р за 1000 збп

Только для умеющих красиво, ясно и кратко выражать свою мысль на русском языке. Если вы именно такой человек и ищете постоянную работу, напишите короткий текст (1-2 тыс. знаков) на тему "Продукты питания для долголетия" и пришлите в личку. По результатам будут определяться претенденты на работу. Всем заранее спасибо.