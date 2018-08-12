Добрый день! Нужен автор для написания новостей для интернет-магазина криптовалютной тематики. В данный момент необходимо около 20 новостей. Средний размер новости 2000 - 3000 збп. Уник по text.ru от 90%. Источники предоставляем. Бюджет 50р - ...
Копирайт для сайта - 50 р за 1000 збп
Только для умеющих красиво, ясно и кратко выражать свою мысль на русском языке. Если вы именно такой человек и ищете постоянную работу, напишите короткий текст (1-2 тыс. знаков) на тему "Продукты питания для долголетия" и пришлите в личку. По результатам будут определяться претенденты на работу. Всем заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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