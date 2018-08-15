Ищу копирайтора для написания статей на блог о системах безопасности

Ищу человека в штат, что бы писал для меня. Совместителей не рассматриваю. Так же не рассматриваю команды авторов - работаю с автором который пишет сам. Плюсом будет техническое образование.

Норма статей в месяц от 20 и выше. Плачу 50 рубл. за 1000 збп на испытательном сроке и от 60 рубл. после. Испытательный срок 3 мес.

Правило работы в редстандартах - https://docs.google.com/document/d/1X46Pcnu_xe5qkw9260duCUqxeh4u3Y7LBZqL4xP4N78/edit

Образец ТЗ по которому работаем - https://docs.google.com/document/d/1iDFeL2exDKyyykhx5cEEgg5WA1muHW8jFUISBbo8vEQ/edit

В заявке напишите как вас зовут, свой мэйл и дайте 2-3 ссылки на статьи, которые вы написали.