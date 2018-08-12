Добрый день! Нужен автор для написания новостей для интернет-магазина криптовалютной тематики. В данный момент необходимо около 20 новостей. Средний размер новости 2000 - 3000 збп. Уник по text.ru от 90%. Источники предоставляем. Бюджет 50р - ...
Копирайт
Требуется уникальные тексты на сайты. Объем каждого текста 2000 символов в среднем.
Оплата 60 руб за 1000 символов.
1) международные перевозки - 80 текстов
2) Типография - 50 текстов
3) Автосервис - 100 текстов.
Тексты нужны для людей (но под определенные ключи, как писать скажу), уникальные между собой и в общем.
Для теста даю 1-2 текста (оплачиваемые).
Заявки фрилансеров
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