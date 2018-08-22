Написать текст для тату портала

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Завершен15 заявок201 просмотр

Есть вот такая страница посвященная тату салонам москвы http://rustattoo.ru/tattoosalony/moscow/ 

нужен текст объемом 3000-5000 знаков. Небольшое описание вверху знаков на 500-1000 и потом после списка салонов объемный текст, без воды, в основном описывающее функции портала (поэтому поковыряйтесь там и посмотрите че есть чего нет) 

7 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$20
3 дня
Все хорошо написано. Надеюсь яндексу это тоже понравится.
Спасибо за сотрудничество! Буду рада новым задачам.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад

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