Написать текст для тату портала

Есть вот такая страница посвященная тату салонам москвы http://rustattoo.ru/tattoosalony/moscow/

нужен текст объемом 3000-5000 знаков. Небольшое описание вверху знаков на 500-1000 и потом после списка салонов объемный текст, без воды, в основном описывающее функции портала (поэтому поковыряйтесь там и посмотрите че есть чего нет)