Написание уникального контента сайта с дальнейшим переводом на Англ.

Здравствуйте! Ищу автора для написания полного обзора ЭТОГО сайта в разрезе работы копирайтера. Объем 7-8 т. знаков. Со скриншотами - не менее 5. Нужно дать ответы на вопросы, которые прикреплены к материалу. Важно! Вы ...