Для работы над проектом umi.ru/ нужен исполнительный копирайтер (или несколько)! Готовы постоянно давать задания по написанию статей для блога на сайте. Предлагаем написать пока один текст! ...
Копирайтинг статьи
Нужен специалист с опытом копирайтинга для переписания статьи. Требования: грамотность, соблюдение правил пунктуации, орфографии, сохранение стилистики, сохранения смысла переписанного текста
Плагиат должен выдавать не более 30 процентов схожести в итоге
Заявки фрилансеров
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