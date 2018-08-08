Необходимо расписать технологический процесс по производству

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Необходимо расписать технологический процесс по производству (строительство домов), а именно:

проведение конкретных строительных работ, применение средств механизации (спецоборудования, строительных машин), требования по контролю качества и порядок приемки работ. Также мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности труда рабочих, правила ТБ, нормы пожарной безопасности и охраны окружающей среды и т.п.

Работа сдельная. Частично на месте для ознакомления производства. Оплата договорная. Возможна вакансия на постоянное место.

7 лет назад
guest_15335406256042
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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