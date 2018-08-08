Написать текст по ТЗ Предпочтение тем, кто свободен, а не растягивать на несколько дней. Возможна безопасная сделка. Требование: отсутствие в тексте орфографических, стилистических, пунктуационных, грамматических и фактических ошибок. Если будут присутствовать ...
Написать уникальные описания к товару
есть силовой кабель, к которому нужно писать много уникальных описаний, длинна 1 описания - 2-3 предложения(350 символов). Цена за 1 описание от 0,15$(уникальность от 85%). работы много, можем сотрудничать на длительной основе. жду ваших предложений
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