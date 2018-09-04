3 небольших текста. Тема: электрика

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки211 просмотров

1. Тема: Монтаж вентиляторов

Ключевые фразы: установка приточного вентилятора, монтаж вентилятора в ванной,

установка вытяжного вентилятора

2. Тема: Ремонт и сварка оптоволокна

Ключевые слова: ремонт оптоволокна минск, сварка оптического волокна, сварка

оптического кабеля

3. Тема: Монтаж розеток и выключателей

Ключевые слова: установка розетки цена минск, монтаж розеток и выключателей, установка

розетки со штроблением цена, установка розеток в частном доме, монтаж накладной

розетки, монтаж компьютерной розетки, установка выключателей

Каждая 1500-2000 символов. Бюджет указан. Указывайте сроки. Оплата карта VISA

7 лет назад
Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Kirill143
Кирилл 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$6
2 дня
Работа выполнена в срок. Человек ответственный и на связи.
Все было отлично! Было просто вести коммуникацию!

Заявки фрилансеров

Kirill143
Кирилл 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад