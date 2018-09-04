Требуется журналист для интервьюирования сотрудников и сбора информации о компании с целью дальнейшей подготовки материалов к написанию нескольких корпоративных статей на заданные темы
3 небольших текста. Тема: электрика
1. Тема: Монтаж вентиляторов
Ключевые фразы: установка приточного вентилятора, монтаж вентилятора в ванной,
установка вытяжного вентилятора
2. Тема: Ремонт и сварка оптоволокна
Ключевые слова: ремонт оптоволокна минск, сварка оптического волокна, сварка
оптического кабеля
3. Тема: Монтаж розеток и выключателей
Ключевые слова: установка розетки цена минск, монтаж розеток и выключателей, установка
розетки со штроблением цена, установка розеток в частном доме, монтаж накладной
розетки, монтаж компьютерной розетки, установка выключателей
Каждая 1500-2000 символов. Бюджет указан. Указывайте сроки. Оплата карта VISA
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