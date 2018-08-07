1. Существует ТЗ. На основании которого был реализован функционал АС управления проектами. 2. Необходимо подготовить на основании (а точнее по мотивам) этого ...
Написание инструкции пользователя АС управления проектами
Есть ТЗ, есть реализованная по нему автоматизированная система управления проектами. Нужно на основании ТЗ и работающей системы подготовить инструкцию пользователя от 50 до 100 страниц 12 кегля с оформлением по ГОСТ34.
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