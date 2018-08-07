Написание инструкции пользователя АС управления проектами

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки154 просмотра

Есть ТЗ, есть реализованная по нему автоматизированная система управления проектами. Нужно на основании ТЗ и работающей системы подготовить инструкцию пользователя от 50 до 100 страниц 12 кегля с оформлением по ГОСТ34.

Пишите вашу срок и цену и не забывайте добавлять заявку. Срок в приоритете.

7 лет назад
VG71
54 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно 5 статей на 3000 збп строительной тематики

    В поисках исполнителя, кто сможет написать 5 классных информационных статей  с уклоном на проф. инструмент Metabo. Пример предоставлю. Требование к текстам: Текст должен быть написан профессионально грамотно на заданную тематику ·уникальность (100% уникальности text.ru); ·Текст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно 5 статей на 3000 збп про элементы питания (батарейки, аккум..)

    В поисках исполнителя, кто сможет написать 5 классных информационных статей с уклоном на элементы питания, а именно - батарейки, аккумуляторы и прочее в таком духе. Пример предоставлю. Требование к текстам: Текст должен быть написан профессионально грамотно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайт 10 отзывов (тематика: центр косметологии)

    Нужен копирайт 10  качественных отзывов про услуги косметологического центра (будет бриф на основании реальных историй). Тематика отзывов: RF тератия,  криомассаж,  чистка лица,  удаление угрей,  мезотератия, акне и т.д. Нужен копирайтер знающий тематику. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 20 статей про Почта Банк

    $48

    Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 20 статей на тематику: почта банк. Подробная информация ниже. Статей: 20 Средний объем статьи: 3 000 ЗБП Общий объем: 63 000 ЗБП ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайтер-копирайтер для автомобильного сайта

    $1000

    В автомобильный сайт требуется рерайтер или копирайтер, который сможет сделать полностью уникальную статью, без ошибок, вставить в нее ключевые слова, заголовки и подзаголовки. Кроме того, информацию для статьи надо будет брать с разных источников, чтобы ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статьи по финансовой тематике. Требуется журналист

    Необходимо написать две статьи для рекрутингового порталаFinExecutive. Тема - работа и карьера в финансовой сфере.   Особенности работы: - Необходимы уверенный базовые знания финансового сектора.Нужно знать чем большая четверка отличается от большой ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны авторы на информационный сайт

    В нашу команду требуются авторы для написания информационных текстов по тематике финансы, бизнес-планы. Преимущества работы с нами: 1) Четкие требования с ТЗ и планом для каждого текста. 2) Работа ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание нескольких постов для инстаграм

    Для женщины: Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка. Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость. Требования ...

    Написание постов
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад