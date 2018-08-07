Написание нескольких постов для инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок196 просмотров

Для женщины:

Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка.

Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость.

Требования к текстам: 

- объем текстов около 1500 знаков (что бы влазило в один пост инстаграм+ теги+обращение к подписчикам)

- уникальность текстов 100%

Требования к исполнителю: 

- Женщина

- Женщина замужем и с ребенком (Что бы было реально о чем рассказывать и не высасывать истории из пальца)

- Грамотная русская речь

- Отличные чувства юмора и самоиронии

Для мужчины: (дада нам и мужчина нужен)

Тематика: семья, дети, секс

Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость.

Требования к текстам: 

- объем текстов около 1500 знаков (что бы влазило в один пост инстаграм+ теги+обращение к подписчикам)

- уникальность текстов 100%

Требования к исполнителю: 

- Мужчина

- Мужчина женатый и с ребенком (Что бы было реально о чем рассказывать и не высасывать истории из пальца)

- Грамотная русская речь

- Отличные чувства юмора и самоиронии

От вас жду:

- Вашу цену за 1000 знаков или за пост, как удобнее. 

- Примеры работ.

- Удобный для вас способ принятия денежек. 

Примеры стилистики написания https://www.cosmo.ru/sex-love/mens_mind/anton-bublikov-o-sovremennyh-otnosheniyah/

 https://www.instagram.com/beautiful.mom/?hl=ru

Написание постов
7 лет назад
tulupowa89
Анастасия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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