Написание нескольких постов для инстаграм

Для женщины:

Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка.

Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость.

Требования к текстам:

- объем текстов около 1500 знаков (что бы влазило в один пост инстаграм+ теги+обращение к подписчикам)

- уникальность текстов 100%

Требования к исполнителю:

- Женщина

- Женщина замужем и с ребенком (Что бы было реально о чем рассказывать и не высасывать истории из пальца)

- Грамотная русская речь

- Отличные чувства юмора и самоиронии

Для мужчины: (дада нам и мужчина нужен)

Тематика: семья, дети, секс

Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость.

Требования к текстам:

- объем текстов около 1500 знаков (что бы влазило в один пост инстаграм+ теги+обращение к подписчикам)

- уникальность текстов 100%

Требования к исполнителю:

- Мужчина

- Мужчина женатый и с ребенком (Что бы было реально о чем рассказывать и не высасывать истории из пальца)

- Грамотная русская речь

- Отличные чувства юмора и самоиронии

От вас жду:

- Вашу цену за 1000 знаков или за пост, как удобнее.

- Примеры работ.

- Удобный для вас способ принятия денежек.

Примеры стилистики написания https://www.cosmo.ru/sex-love/mens_mind/anton-bublikov-o-sovremennyh-otnosheniyah/

https://www.instagram.com/beautiful.mom/?hl=ru