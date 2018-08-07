Текст для товара "фоторамка" в интернет-магазине

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Продающий текст для товара "Фоторамка "Семейное дерево".

Объем: 700 - 1000 знаков с пробелами, разделить на 2-3 абзаца.

В текстах необходимо использовать максимальное количество тематических слов и 1-2 транзакционных слова (купить, цена, продажа) на 1000 символов текста. Текст должен выглядеть органичным и быть, в первую очередь, интересным, продающим и полезным для пользователя.

Требования уникальности

7 лет назад
yana_marketing
Яна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров