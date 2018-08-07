Тексты для сайта по продаже мебели

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Закрыт17 заявок209 просмотров

Требуются качественные и грамотные тексты. Одна из основных задач - красивое описание товара. Важно: один текст не должен быть не больше 1000 зн. с п. Уникальность от 90%. Объем работы большой! Просьба указывать свои расценки. 

7 лет назад
karerinaanik
Екатерина 
33 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров