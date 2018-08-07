Здравствуйте! Нужно написать 5 статей по ТЗ на тему бизнес Открытие ИПОткрытие ОООЧто лучше открыть ИП или ОООНалогообложение ИПГде открыть расчетный счетОплата: 50 руб. за 1 К. средний объем статьи 8-10К
Тексты для сайта по продаже мебели
Требуются качественные и грамотные тексты. Одна из основных задач - красивое описание товара. Важно: один текст не должен быть не больше 1000 зн. с п. Уникальность от 90%. Объем работы большой! Просьба указывать свои расценки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Доброго времени суток! Ищу копирайтера на проект. Необходимо выписать 20 статей на тему: МТС. Подробную информацию читайте ниже. Статей: 20 Объем статьи: 4000 - 7000 ЗБП Общий объем: 102000 ЗБП Ставка: 40р/1000 ЗБП ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
составить mind map для "Лендинг (сайт)" в любой программе, я готов отвечать на любые вопросы, участвовать в обсуждении.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для женщины: Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка. Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость. Требования ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется написание статей для детского портала. Тематика: Детские праздники, детские кружки, обзоры детских книг. По детским праздникам нужны статьи с идеями оформления, идеями стола, сценарии детского праздника. Например, как организовать пиратскую вечеринку самостоятельно. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Писать отзывы без литературы, будто от простых людей. Легкое задание для каждого. Оставляйте заявку Оплата от 10 до 40 рублей. Просто размещать также нужно.Копирайтинг48 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу копирайтера - выпускника Тимирязевской академии или других учреждений для помощи в написании книги. Может быть с медицинским образованием.Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Вы любите политику? Постоянно в курсе того, что происходит? У вас есть свои мысли и манера интересно и нестандартно их преподносить? Тогда проект однозначно ваш! Нужно написать 10 статей на полит тематику, средний ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Задание: - проверить существующие описания и иконки на одном или нескольких языках - составить новые описания (Title, Short description, Long description) Пожалуйста укажите: - ваш портфолио - какими ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Приветствую. Необходимо сделать обзор интернет проекта https://bgogo.com Работы нужно сделать сегодня до 06 августа 20:00 по мск. 1) количество обзоров - 2 шт. с уникальным текстом 2) язык ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад