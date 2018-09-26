про то что они делают основываясь на реальных сухих фактах они предлагают крышевание, и если человек или компания отказывается то они ее банкротят Раскопать, под Измайловской ОПГ часть ФСБ или это ...
Сделать два обзора на проект (на английском)
Приветствую.
Необходимо сделать обзор интернет проекта https://bgogo.com
Работы нужно сделать сегодня до 06 августа 20:00 по мск.
1) количество обзоров - 2 шт. с уникальным текстом
2) язык обзора - английский
3) картинки в тексте - 2 шт.
4) длина текста - 1 обзор: 2000-3000 символов.
5) уникальность текста не меньше 90%.
Темы для обзора на выбор:
- Let me tell the Bgogo story!
What’s a supernode? Can you illustrate our entire “supernode system”? What privileges do supernodes have, what institutions are the founding generation of supernodes?
- Pros and Cons!
- Your insights matter!
What's the comparison with other exchanges? What's the difference between Bgogo’s mining system and other platform’s? What are most distinctive characteristics of Bgogo’s mining system?
What’s your take on Bgogo's supernode design and our mining system? What would you do to improve this system to promote more transparency and fairness? How do you model the game theory behind our token economics? What risks do you see?
Выбранный исполнитель
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