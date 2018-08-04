Составить тематические списки слов для игры, языки рус/англ/другие

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Закрыт4 заявки184 просмотра

Для игры-паззла про слова нужны списки слов по темам, существительные в единственном числе.

Пример одного законченного уровня:

1. Тема: "Хищники", раздел: "Живая природа"

2. Легкие слова:

ТИГР|ЯГУАР

ЛЕВ|БАРСУК

АКУЛА|ОРЕЛ

ШАКАЛ|РЫСЬ

ВОЛК|ПИТОН

3. Трудные слова:

УГОРЬ|СОВА

ВАРАН|СКАТ

ПУМА|ДИНГО

4. Редкие слова:

БОА|ГЕПАРД

БАРРАКУДА|КАСАТКА

Необходимо минимум 10 строк на каждую тематику (уровень). Можно делать несколько уровней на популярные темы (Кулинария), можно разбивать их по родственным темам (Блюда, Кухня и Готовка, Напитки). Слова должны быть примерно расставлены по сложности, ожидается соотношение 5:3:2 как в примере. Число слов в строке не ограничено - хоть одно единственное. Длина слов должна быть подобрана: суммарное количество букв в строке либо 9 (допускается 8 для редких строк), либо 14, 15 или 16.  Баланс коротких/длинных строк в одной тематике не ограничен.

Языки - русский, английский, готов обсуждать другие, если вы можете предложить в хорошем объеме.

Темы нужны любые из общеупотребимой лексики, из расчета девять простых тем (еда/авто/музыка/погода/животные) на одну сложную тему (астрономия/птицы/жизнь индейцев). Исключенные темы и слова: политика; любые реальные персоны, включая исторические; насилие и секс; торговые марки и бренды. Не нужен сленг и местные культурные особенности, поскольку игра на широкую аудиторию.

Примеры общих тем: погода, рыбалка, отдых на море, сад и огород, лето у бабушки, день рождения, тело человека, вредная еда, опасные хобби, мотоцикл, поход в музей. Придумывайте любые другие, подходящие под условия -креативные темы и подборки слов будут бонусом.

Также бонусом будет, если для генерации слов используете seo инструменты и сразу укажете частотность используемых слов для дальнейшей аналитики игры. Пока по опыту самые лучшие строки получаются при смешивании относительно более и менее редких слов.

Предлагайте язык, объем/тематики и цену.

Python
7 лет назад
WildMaN666
Дмитрий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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