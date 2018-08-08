Здравствуйте уважаемые фрилансеры, ищем автора для написания пачки статей-инструкций по банковским продуктам. Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, в т.ч. со сложными тематиками (банковская, юридическая и т.п.);грамотный русский язык;навыки ...
Написать статью про человека в стиле рейтинга форбс
написать про этого пассажира что его состояние эквивалентно 80,000,000 BCR (RUR) (множество квартир в разных регионах России, дач и нежилых помещений, а так же солидные корпоративные активы)
Оплата в BarterCoin
оттуда выводите в ЯД-Киви сами без проблем
пишите кто что хочет за статью и сколько будет примерно там ЗБП
работать буду с тем кто не заевшийся по деньгам
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