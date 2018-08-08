Написать статью про человека в стиле рейтинга форбс

написать про этого пассажира что его состояние эквивалентно 80,000,000 BCR (RUR) (множество квартир в разных регионах России, дач и нежилых помещений, а так же солидные корпоративные активы)

Оплата в BarterCoin

оттуда выводите в ЯД-Киви сами без проблем

пишите кто что хочет за статью и сколько будет примерно там ЗБП

работать буду с тем кто не заевшийся по деньгам