Составить 100 технических заданий для написания статей Определить конкурентов через поиск яндекса Составить структуру сайта и статьи Привести ключи в читабельный вид и удалить неявные дубли Пример тз, ниши ...
Написать продающий текст
продающий текст в инстаграм. 96% уникальности
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Язык: английский Тематика: татуировки, салон тату Объем: ~20 000 символов Оставляйте вашу стоимость и сроки выполненияКопирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны описания карточек товаров 700-1000 зн. без пробелов . Требования: грамотность, умение писать грамотные тексты, владение литературным языком. Исключается плагиат. Оплата по факту на ЯД, 70 руб. 1000 знаков без пробелов. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу автор на тему компьютерные ошибки. Цена зависит от качества, 25-40 р за 1000 символов.Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет Задача написать качественный seo-текст размером 2-2.5 к символов по тематике "Оформление к 1 сентября". Компания занимается печатными услугами: плакаты, баннеры, наклейки, транспаранты, рекламные конструкции и прочее. Ключевые слова и более подробные требования ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно 20 текстов разного объема и структуры на тему Платной рыбалки в Подмосковье У компании 3 пруда в недалеко от Москвы. В каждом пруде разные условия пребывания, разная рыба. Нужен человек с ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
70-100грн.\1000зпб Нужно чтобы вы хорошо разбирались в теме альтернативных источников энергии. В частности понимали что такое гелиосистемы, как они работают, как устроены солнечные электростанции, ветрогенераторы, бесперебойники, тепловые насосы и т.д. чтобы текст в ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем креативного копирайтера! В IT-компанию требуется удаленный копирайтер. Ты - креативный, грамотный и имеешь интересный и понятный слог. Нужно будет писать в блог (https://pushapp.ru/blog/), в соц. сети и составлять рассылки. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется человек для выполнения задания по написанию и размещению отзыва на продукцию Оплата после размещения и модерации отзыва со стороны сайта Примеры отзыва вышлю в личные сообщения исполнителю ВАЖНО: Тексты отзывов обязательно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать 53 текста по профессиям, где кратко описать, кто этот специалист, какими навыками и знаниями должен обладать, где может работать / насколько востребован. Каждый текст на 500 ЗБП ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен7 лет назад