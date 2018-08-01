Требуется человек для выполнения задания по написанию и размещению отзыва на продукцию Оплата после размещения и модерации отзыва со стороны сайта Примеры отзыва вышлю в личные сообщения исполнителю ВАЖНО: Тексты отзывов обязательно ...
Составить 100 технических заданий для написания статей
Составить 100 технических заданий для написания статей
Определить конкурентов через поиск яндекса
Составить структуру сайта и статьи
Привести ключи в читабельный вид и удалить неявные дубли
Пример тз, ниши и видеоинструкцию передам при выборе исполнителя
Цена 100 рублей за одно тз.
Заявки фрилансеров
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