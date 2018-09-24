Размещение отзывов

Требуется человек для выполнения задания по написанию и размещению отзыва на продукцию

Оплата после размещения и модерации отзыва со стороны сайта

Примеры отзыва вышлю в личные сообщения исполнителю

ВАЖНО: Тексты отзывов обязательно согласовывать со мной перед публикацией

Стиль: Деловой / Корпоративный

Где разместить: Сайты отзывов

Длина отзыва: не менее 300 символов