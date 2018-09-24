Размещение отзывов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка166 просмотров

Требуется человек для выполнения задания по написанию и размещению отзыва на продукцию

Оплата после размещения и модерации отзыва со стороны сайта

Примеры отзыва вышлю в личные сообщения исполнителю

ВАЖНО: Тексты отзывов обязательно согласовывать со мной перед публикацией

Стиль: Деловой / Корпоративный 

Где разместить: Сайты отзывов 

Длина отзыва: не менее 300 символов

7 лет назад
Wizardo
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zhmukh
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Ответственный исполнитель. Рекомендую
Хороший работодатель.Рекомендую

Заявки фрилансеров

zhmukh
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад