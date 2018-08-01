Составить 100 технических заданий для написания статей Определить конкурентов через поиск яндекса Составить структуру сайта и статьи Привести ключи в читабельный вид и удалить неявные дубли Пример тз, ниши ...
Ищу копирайтеров на компьютерную тематику
Ищу автор на тему компьютерные ошибки. Цена зависит от качества, 25-40 р за 1000 символов.
Заявки фрилансеров
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