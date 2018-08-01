Ищу копирайтеров на компьютерную тематику

70-100грн.\1000зпб Нужно чтобы вы хорошо разбирались в теме альтернативных источников энергии. В частности понимали что такое гелиосистемы, как они работают, как устроены солнечные электростанции, ветрогенераторы, бесперебойники, тепловые насосы и т.д. чтобы текст в ...