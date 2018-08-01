Составить 100 технических заданий для написания статей Определить конкурентов через поиск яндекса Составить структуру сайта и статьи Привести ключи в читабельный вид и удалить неявные дубли Пример тз, ниши ...
Ищем креативного копирайтера!
Ищем креативного копирайтера!
В IT-компанию требуется удаленный копирайтер.
Ты - креативный, грамотный и имеешь интересный и понятный слог.
Нужно будет писать в блог (https://pushapp.ru/blog/), в соц. сети и составлять рассылки.
По оплате договоримся после выполнения тестового задания.
Если ты нам подходишь, обязательно ознакомься со стилистикой и темами блога и присылай свои работы в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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