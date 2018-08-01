Ищем креативного копирайтера!

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Ищем креативного копирайтера! 

В IT-компанию требуется удаленный копирайтер. 

Ты - креативный, грамотный и имеешь интересный и понятный слог. 

Нужно будет писать в блог (https://pushapp.ru/blog/), в соц. сети и составлять рассылки. 

По оплате договоримся после выполнения тестового задания. 

Если ты нам подходишь, обязательно ознакомься со стилистикой и темами блога и присылай свои работы в личные сообщения.

7 лет назад
lancerxl
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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