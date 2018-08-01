Ищем креативного копирайтера!

В IT-компанию требуется удаленный копирайтер.

Ты - креативный, грамотный и имеешь интересный и понятный слог.

Нужно будет писать в блог (https://pushapp.ru/blog/), в соц. сети и составлять рассылки.

По оплате договоримся после выполнения тестового задания.

Если ты нам подходишь, обязательно ознакомься со стилистикой и темами блога и присылай свои работы в личные сообщения.